Crans-Montana: un minuto di silenzio nelle discoteche italiane Parte da Napoli l’iniziativa per commemorare le vittime: consolle spente all’una di sabato prossimo

Un minuto di silenzio in tutte le discoteche d’Italia per commemorare le giovanissime vittime della strage di Crans Montana. Questa l’iniziativa ideata da due ex pr napoletani Alessandro e Andrea Cannavale e sostenuta dal SILB-FIPE Campania, presieduta da Alessandro Esposito, che vedrà tutte le consolle spegnersi all’una di notte di sabato 10 gennaio.

“Le giovani vite spezzate di Crans Montana non devono e non possono essere dimenticate. È fondamentale trasformare tragedie simili in momenti di consapevolezza collettiva affinché non accadono mai più.

L’iniziativa di spegnere le consolle per un minuto in tutte le discoteche d’Italia è un gesto semplice ma di enorme valore simbolico che consente a tutti noi di riflettere sulla estrema gravità di quanto accaduto, anche nei luoghi di divertimento.

Come è giusto che sia. Mi auguro sia da sprone a chi opera nel settore per evitare situazioni di pericolo e alle istituzioni per effettuare controlli più cogenti. E’ possibile conciliare il mondo della notte con il divertimento e la sicurezza, basta volerlo”.

“Avendo fatto parte per molti anni della vita notturna nei locali in qualità di pr e organizzatore di eventi insieme a mio fratello Andrea, siamo rimasti molto colpiti dalla tragedia avvenuta a Crans Montana – dichiara Alessandro Cannavale promotore dell’iniziativa insieme al fratello Andrea – e abbiamo pensato che sia giusto e doveroso che tutti i locali si spengano per un minuto per far riflettere i giovani su quanto accaduto. E’ una forma di rispetto e di ricordo delle vittime, ma anche un segnale forte che i giovani hanno il diritto di trascorrere le serate nei locali in piena sicurezza”.

Per Alessandro Esposito Presidente Silb – Fipe Campania “Questa iniziativa vuole essere un segno di vicinanza e rispetto per le vittime e per le loro famiglie che stanno provando un dolore immenso in questo terribile momento”