Consiglio Regionale, mozione approvata all’unanimità per la Pet-Tac di Ischia Muscarà: "Finalmente gli ischitani non dovranno più andare a Napoli per le cure"

“Sono felicissima di annunciare ai cittadini dell’isola d’Ischia che la mia mozione sulla Pet- Tac è stata approvata all’unanimità – ha dichiarato la consigliera indipendente Maria Muscarà nel Consiglio Regionale odierno -. Non era possibile che fino ad oggi il polo oncologico del Rizzoli di Ischia, unico ospedale presente sull'isola, non fosse dotato né di un centro di radioterapia, né di chemioterapia, né del macchinario per effettuare la Pet-Tac.

Ad oggi ci sono centinaia di persone (con migliaia di viaggi in mare) che necessitano purtroppo della chemioterapia e della radioterapia e sono soggette continuamente a variazioni di tempo, e soprattutto alla stanchezza dovuta al post terapia per il rientro sull’isola da parte dei malati.

Stiamo parlando di un territorio di 70 mila abitanti, sei comuni ed è assurdo che questa grave mancanza costringa i pazienti ischitani che ne necessitano, ad affrontare ogni volta un viaggio per raggiungere Napoli. Ho chiesto e ottenuto con questa mozione che venga finalmente potenziato il polo oncologico del Rizzoli, facendo rientrare nel progetto di ampliamento anche il macchinario per le Pet-Tac, il centro per le radioterapie e per le chemioterapie. Avrei voluto farvi sentire le voci degli abitanti di Ischia che ho informato, e sono felice che l’impegno lo abbia preso anche il vicepresidente, ma monitorerò affinché i cittadini di Ischia abbiano gli stessi diritti dei cittadini italiani, non dico campani perché sarebbe poco, purtroppo” – conclude Muscarà.