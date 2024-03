Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei: scosse dal pomeriggio alla sera La terra continua a tremare: epicentro nella Solfatara

Trema ancora la terra in Campania, ed in particolare i Campi Flegrei: ieri nuovo sciame sismico sul versante orientale della Solfatara, in località Pisciarelli.

Dal pomeriggio alla sera gli strumenti dell’Osservatorio vesuviano hanno registrato una serie di movimenti tellurici, con magnitudo massima di 1.6.

Il terremoto, abbastanza superficiale, è stato avvertito a Pozzuoli, alla Solfatara ma anche nei quartieri di Agnano e Bagnoli.