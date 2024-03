Vesuvio: protocollo per un nuovo sentiero in area protetta "Dovrà portare fino alla zona del Gran Cono con accesso da Torre del Greco fino al cratere"

Un protocollo per realizzare un nuovo sentiero nelle aree protette del parco del Vesuvio che da Torre del Greco possa portare fino nella zona del Gran Cono. È quello firmato dal sindaco della città vesuviana Luigi Mennella e dal presidente del parco Raffaele De Luca. Un documento che, di fatto, dà il via alla realizzazione di un sentiero con accesso da Torre del Greco, in contrada Monticelli, fino al cratere. L'iniziativa è stata promossa dalle associazioni Fondiaria Oasi Vesuvio e Area Sviluppo Porto e appoggiata dalla presidente della commissione consiliare Cultura e Turismo Valentina Ascione. Soddisfatto il sindaco Mennella: "Torre è al centro del Golfo di Napoli . Una posizione strategica: per questo siamo al lavoro per migliorare e rendere fruibili tutti i siti presenti sul territorio. Il nostro progetto è mettere in piedi una rete di albergatori e titolari di extra-alberghiere. Soltanto se remiamo tutti in una stessa direzione, si raggiungeranno attività grandi traguardi". Gli fa eco il presidente del parco De Luca: "Da Torre del Greco partirà un sentiero per raggiungere, a piedi o in bici, il cratere. Tutela del parco significa guardare oltre e preservare gli sforzi che si profondono man mano. Il protocollo spinge verso un turismo sostenibile e non a quello mordi e fuggi”.