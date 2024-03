Arriva il "no" del ministero: niente auto, moto e scooter nelle isole del Golfo Il provvedimento di Salvini: dal 29 marzo divieto di sbarco per Ischia, Capri e Procida

"Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il divieto di afflusso e circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori per l’isola di Ischia a decorrere dal 29 marzo 2024. Il divieto si aggiunge a quelli già disposti per l’isola di Capri, a decorrere dal 30 marzo 2024, e Procida, a decorrere dal 23 marzo 2024". Lo rendo noto la Prefettura di Napoli, ravvisando le restrizioni per le isole del Golfo.

"I decreti prevedono la possibilità, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, che il Prefetto di Napoli conceda ulteriori autorizzazioni di sbarco di durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola - si legge nella nota -. I decreti ministeriali, la modulistica da utilizzare per eventuali istanze di autorizzazione e il relativo vademecum sono rinvenibili sul sito istituzionale di questa Prefettura, nella sezione “Imbarco isole – limitazioni all’afflusso e alla circolazione".