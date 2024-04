Piazza Vanvitelli a Napoli: appello per salvare l'aiuola centrale Capodanno: "Con la bocchetta d'acqua chiusa e sigillata rischia di morire"

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinare lancia un pressante appello all'amministrazione comunale partenopea, segnatamente all'assessore al verde, Vincenzo Santagada, per salvare l'aiuola centrale di piazza Vanvitelli nel quartiere Vomero, affidata da anni, con ottimi risultati, a differenza di quanto accade per tante altre aiuole affidate, che versano in pessime condizioni manutentive, al titolare del chioschetto di fiori, posto nella stessa piazza.

"L'aiuola, con al centro l'albero di lauro canfora che anni addietro sostituì la bellissima palma, uccisa dal famigerato punteruolo rosso, rischia di morire - denuncia Capodanno -. La ragione di questa morte annunciata risiede nel fatto che, a differenza di quanto fatto sempre in passato dall'assegnatario, non è possibile, allo stato, innaffiarla con la periodicità necessaria e opportuna dal momento che, di recente, la bocca d'acqua presente sul marciapiede antistante l'aiuola è stata chiusa e addirittura sigillata.

Peraltro - puntualizza Capodanno - nell'atto con il quale l'aiuola è stata assegnata è previsto espressamente che la ditta affidataria possa utilizzare la bocca d'acqua in questione per le esigenze connesse all'aiuola. Non sono note e, in verità, non appaiono allo stato neppure condivisibili, le ragioni che hanno portato l'azienda speciale Abc Napoli, alla quale compete la gestione dell'acqua del Comune di Napoli a interrompere l'erogazione, addirittura apponendo i sigilli alla bocchetta. Che mi risulti un provvedimento che non trova uguali al Vomero, dal momento che le altre analoghe bocchette d'acqua, che possono essere utilizzate alla bisogna anche dai vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento d'incendi, risultano regolarmente in funzione.

Con queste giornate di caldo estivo - sottolinea Capodanno - tutte le piante presenti nell'aiuola rischiano di morire per mancanza del necessario quanto indispensabile innaffiamento, dal momento che l'affidatario non altra possibilità operativa rapida per poter attingere acqua se non attraverso la suddetta bocchetta.

Da qui il pressante appello - conclude Capodanno- affinché l'assessorato al verde del Comune di Napoli chieda all'azienda ABC di eliminare, in tempi rapidi, i sigilli, ripristinando la possibilità per l'affidatario di poter riprendere a innaffiare l'aiuola centrale della storica piazza vomerese ".