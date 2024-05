Crisi bradisismica, continuano le verifiche nei Campi Flegrei In Prefettura a Napoli una serie di riunioni con sindaci e Protezione civile per fare il punto

Nel pomeriggio di ieri, si è tenuta presso il Palazzo di Governo una riunione, presieduta dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, di aggiornamento sulla questione del bradisismo nei Campi Flegrei, alla presenza dei sindaci di Pozzuoli e Bacoli e del comandante provinciale dei Vigili del fuoco. Lo rende noto la Prefettura partenopea.

"Il prefetto, a seguito degli ultimi eventi tellurici, che hanno destato particolare allarme tra la popolazione, ha inteso incontrare i sindaci, che hanno attivamente partecipato alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione nei rispettivi Comuni, coordinate dal Centro coordinamento soccorsi allestito in Prefettura, per richiamare l'attenzione su alcune tematiche da affrontare prioritariamente, già peraltro attenzionate dalla Protezione civile nazionale e dalla Protezione Civile regionale, cui il prefetto esprime un sentito ringraziamento. Il Prefetto, nel ribadire la particolare attenzione del Governo sulla materia, ha evidenziato l'importanza di una corretta attività di comunicazione da porre in essere con la popolazione. Fondamentale importanza rivestono altresì gli aspetti riguardanti la predisposizione di dettaglio dei piani di protezione civile comunale. Entro la metà del prossimo mese di giugno, si svolgerà una prima esercitazione di protezione civile, cui seguiranno altre, per testare un modello organizzativo che disciplini puntualmente tutte le diverse fasi dell'emergenza", ha chiarito di Bari