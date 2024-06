Anas: chiusura strada per lavori nel napoletano, ecco dove e quando Attività di manutenzione sugli impianti tecnologici

Per lo svolgimento di attività di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria di ‘Santa Maria di Pozzano’ – situata lungo la strada statale 145/VAR tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense, in provincia di Napoli - si rende necessaria l’interdizione al transito dell’arteria viaria per questa notte.

Nel dettaglio, per la esecuzione dell’intervento (programmato in orario notturno allo scopo di minimizzare i disagi per l’utenza) il provvedimento di chiusura della SS145/VAR (compreso il tunnel, tra il km 0,000 ed il km 5,500) sarà in vigore tra le ore 22.00 di oggi, giovedì 20 e le ore 6.00 di domani, venerdì 21 giugno.

Durante la chiusura, la circolazione proveniente da Castellammare di Stabia e da Sorrento verrà deviata lungo la ex SS145.

A seguire, per l’esecuzione delle medesime attività nelle gallerie ‘Varano’ e ‘Privati’ della SS145 “Sorrentina” – sempre nella fascia oraria notturna compresa tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, nelle notti tra giovedì 27 e sabato 29 giugno (ore 6.00) – sarà attiva la chiusura al transito della tratta di SS145 “Sorrentina” compresa tra gli svincoli di Castellammare ospedale (km 3,600) e Castellammare - Villa Cimmino (km 9,750), inclusa l’interdizione dello svincolo di Gragnano al km 7,200. Durante tali chiusure, la circolazione verrà deviata su viabilità locale con indicazioni in loco.