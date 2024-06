Napoli: No alla sospensione della linea sostitutiva Nc Capodanno: "Subito l'immediata revoca del provvedimento peraltro immotivato"

"Mugugni e proteste al Vomero per la decisione, pubblicata sul sito dell'Anm, l'azienda napoletana mobilità, di sospendere dal 1° luglio prossimo la linea su gomma NC, la navetta istituita all'indomani della chiusura della funicolare di Chiaia, chiusura avvenuta il 1° ottobre 2022, la quale doveva durare sei mesi e invece si protrae a tutt'oggi con probabile riapertura dell'impianto entro la fine dell'anno, dopo oltre due anni di fermo ".

A dare voce ai 15mila utenti dell'impianto a fune è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione vomero, fondatore sul social network facebook del gruppo: "Gli "orfani" della funicolare di Chiaia".

"Inaccettabile questa sospensione, peraltro a tempo indeterminato, quando la città è piena di persone, peraltrocon tanti turisti - afferma Capodanno -. Ai tanti disagi già patiti dagli utenti dell'impianto a fune se ne aggiunge un altro. Quello che fa più rabbia è la mancanza si qualsivoglia motivazione per un provvedimento che penalizza tante persone. Chiediamo l'immediata revoca della sospensione anche considerando che, se fosse in funzione il mezzo di trasporto pubblico, sostituito temporaneamente dalla linea NC, vale a dire la funicolare di Chiaia, di certo le corse non verrebbero sospese, peraltro immotivatamente, trattandosi di un servizio pubblico, neppure per un giorno.

Sul sito internet si legge inoltre che la linea NC è "sostituita dalla linea 128 che copre tutta la tratta e viene potenziata" - sottolinea Capodanno. E' vero che copre tutta la tratta però in un percorso molto più lungo, che attraversa quasi l'intera città con ben 30 fermate, inglobando le nove fermate appena della linea NC, che collega direttamente piazza Amedeo con via Cimarosa. Di conseguenza i tempi di percorrenza sono fortemente dilatati,considerando anche il traffico. Quando al potenziamento la linea NC prevede partenze da piazza Amedeo ogni 13 minuti che il sabato vengono ridotti a 11 mentre la linea 128, già "potenziata" prevede dal 1° luglio una frequenza, nei giorni feriali, di 23 minuti, quasi il doppio di quelli della linea NC che il sabato diventano 26 e nei festivi addirittura 30. Altro che potenziamento, possiamo palare di una linea "lumaca, con meno di tre partenze in un'ora che nei giorni festivi diventano addirittura due.

Capodanno chiede l'intervento immediato del sindaco Manfredi e dell'assessore al trasporto pubblico Cosenza affinché l'Anm revochi la sospensione della linea Nc, a partire dal 1° luglio, garantendone il normale funzionamento per tutto il periodo estivo e fino alla riapertura della funicolare di Chiaia.