Concorso per 222 funzionari al Comune di Napoli, ecco le date delle prove Alle selezioni Ripam si sono presentati oltre 15mila candidati

Si svolgeranno alla Mostra d’Oltremare di Napoli il 17,18 e 22 luglio 2024 le prove del concorso adottato dalla Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) per 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli.

Formez PA, ente in house del Dipartimento della funzione pubblica che gestisce il concorso, ha convocato i circa 15.200 candidati per i quattro profili ricercati.

La selezione riguarda 172 unità di personale da inquadrare nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione e altre 50 nell’Area Istruttori dell’amministrazione comunale del capoluogo campano.

Per quanto riguarda le 172 unità da inquadrare nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione, si tratta in particolare di:

n.50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D);

n.50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D);

n.72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D).

Per il personale da inquadrare nell’Area Istruttori, si tratta invece di 50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL/C).