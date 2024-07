Medici al voto, Bruno Zuccarelli: "Ha vinto l’intera categoria" "Un messaggio chiaro a chi ha gettato fango con la speranza di ottenere un tornaconto"

"Dopo un cavilloso commissariamento era indispensabile un segnale forte da parte di tutta la categoria, a prescindere dall’orientamento. Ecco perché, i veri vincitori di queste elezioni sono stati i medici e gli odontoiatri di Napoli e provincia".

Bruno Zuccarelli commenta così l’esito del voto che ha portato al rinnovo del consiglio direttivo dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Napoli e provincia. Il voto, espresso tra il 12 e il 15 luglio, ha visto la partecipazione di un numero altissimo di medici e odontoiatri; un’affluenza importante nonostante il caldo da bollino rosso. A competere le liste Ordinatamente, Rinascita ed Etica, e proprio quest’ultima ha ottenuto il maggior numero di voti, confermandosi come scelta dei camici bianchi.

Nel dettaglio, alla conclusione delle operazioni di spoglio i voti per la lista “Etica” sono stati 2.985, per la lista “Ordinatamente” sono stati 1.936.

La lista Rinascita ha raccolto invece 1.242 voti. Per l’albo odontoiatri la votazione si è conclusa con 478 voti per la lista etica, mentre la lista “Noi con voi” ha raccolto 397 voti. Prosegue nelle prossime ore lo spoglio per i revisori.

"Ripartiamo da dove eravamo stati interrotti, con la forza del voto espresso dai colleghi che non lascia spazio a dubbi: la categoria vuole continuità e un direttivo che sappia affrontare le sfide in modo deciso e con etica. Un messaggio che, ci auguriamo, sia arrivato forte a chi ha gettato fango sull’Ordine con la speranza di ottenere un tornaconto", conclude Bruno Zuccarelli.

Starà ora al consiglio direttivo esprimere il nome del presidente che per il quadriennio 2024- 2028 guiderà l’ordine dei medici di Napoli e provincia.