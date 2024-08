Caos rifiuti, avaria al termovalorizzatore di Acerra: stop di dieci giorni La Regione: immondizia stoccata negli Stir provinciali e nella fossa di accumulo dell'impianto

"Abbiamo ricevuto comunicazione dal gestore del Termovalorizzatore di Acerra - A2a Spa - che nella giornata di ieri sono state fermate le tre linee e la turbina per un’ avaria sul sistema di lubrificazione della turbina dell’impianto. Il gestore ha precisato che, occorrendo intervenire sulle tre caldaie e sulla turbina, aprendone alcune parti, si prevede al momento una fermata totale del Termovalorizzatore per almeno una decina di giorni, salvo ulteriori approfondimenti a seguito di analisi più dettagliata".

E' quanto fa sapere, in una nota, il vicepresidente della Regione Campania e assessore all'ambiente, Fulvio Bonavitacola. Si ferma, dunque, per un guasto l'unico impianto che brucia i rifiuti.

"La Regione ha raccomandato al gestore massimo impegno per minimizzare i tempi di ripristino. Nel contempo è stato varato un piano per stoccare i rifiuti utilizzando la fossa di accumulo del termovalorizzatore e gli spazi di stoccaggio presso gli Stir provinciali ed aree pertinenziali. C’è il massimo impegno per fronteggiare nel modo più efficace possibile il grave imprevisto tecnico, che non ha precedenti nei tanti anni di funzionamento dell’impianto", ha fatto sapere Bonavitacola.