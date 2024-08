Il Comitato San Martino: lapide commemorativa per "Pino" "Alla cerimonia parteciperà lo scrittore Maurizio de Giovanni, amico di infanzia di Pino"

"I funerali di Pino": così il Comitato San Martino per la difesa dell'ambiente e della civile convivenza ha inviato la cittadinanza e le istituzioni alla commemorazione del pino recentemente scomparso a Viale Raffaello. "Il Comitato San Martino invita le massime autorità cittadine e tutte le persone che hanno a cuore il bene della città, a partecipare alla cerimonia di commemorazione di 'Pino' recentemente scomparso a Viale Raffaello. Verrà apposta una lapide commemorativa. - si legge nella nota (commemorazione pubblica per la scomparsa di Pino il 21 agosto alle 11.30 in Viale Raffaello, altezza civico 64) - In quella occasione chiederemo il 'risarcimento danni' al Comune di Napoli: immediata ed urgente ripiantumazione di alberi a Viale Raffaello (scadenza 31 ottobre 2024) in tutte le fossette vuote e/o cementate ed eliminazione di tutti i ceppi ancora presenti e loro immediata sostituzione con nuovi alberi. Esprimiamo, inoltre, la massima solidarietà ai lecci in 'coma' a Piazza Municipio. Non vorremmo partecipare anche al loro funerale. Alla cerimonia parteciperà lo scrittore Maurizio de Giovanni, amico di infanzia di Pino".

Foto: Comitato San Martino