Manfredi: "Costruiamo nuovi pezzi di Napoli con il Pnrr" Il sindaco ha illustrato al Commissario UE uscente Gentiloni il progetto nell'area dei Bipiani

Via al cantiere per la rinascita di Ponticelli da 37 milioni di euro. "Qui nell'area dei Bipiani è stato aperto uno dei progetti con le risorse del Pnrr per la riqualificazione delle periferie di Napoli": così il sindaco Gaetano Manfredi che ha illustrato al Commissario UE uscente, Paolo Gentiloni, il cantiere dei nuovi edifici popolari. "Si sta lavorando già da mesi. È iniziata la costruzione delle fondazioni dei nuovi edifici. - ha aggiunto il primo cittadino di Napoli - È l'esempio di un lavoro che abbiamo fatto anche in altre zone cittadine per costruire un futuro nuovo a pezzi della città che venivano da momenti di forte marginalità". Il cantiere prevede la demolizione dei prefabbricati e la costruzione di nuovi alloggi (104) con sicurezza sismica ed efficientamento energetico e con l'attenzione rivolta alla creazione di un eco-parco con la rinaturalizzazione della zona e con spazi per la socializzazione. "Con il sindaco Manfredi al cantiere Bipiani di Ponticelli. Abbattere i prefabbricati, bonificare l'area e trasferire gli abitanti nel nuovo eco quartiere": così Gentiloni sulla pagina ufficiale X.

Foto: pagina ufficiale X Paolo Gentiloni