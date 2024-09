Città Metropolitana di Napoli, al via le conferenze d’ambito Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’ anno scolastico 2025-2026

Al via stamattina presso la sala consiliare nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli le conferenze d’ambito sulla programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025-2026.

Due giorni di confronto tra le consigliere delegate alla Programmazione e all’Edilizia scolastica della Città Metropolitana di Napoli, Ilaria Abagnale e Marianna Salierno, e i dirigenti scolastici dei plessi diffusi su tutto il territorio metropolitano. Quattro sessioni di incontri, aperte a tutti gli operatori della scuola, per affrontare meglio le esigenze formative e organizzative di ogni realtà.

Alle ore 9.30 incontro con le scuole di Napoli città per proseguire alle 12.00 con le scuole dell’area flegrea, le isole di Procida e Ischia, e del giuglianese. Domani mercoledì 25 settembre, appuntamento alle ore 9.30 con le scuole a nord di Napoli, quelle del Nolano e del Vesuviano interno, mentre alle 12.00 sarà la volta delle scuole dell’area vesuviana-costiera e dell’isola di Capri.

Al centro del dibattito l'armonizzazione tra i vari istituti presenti nello stesso ambito territoriale, cercando di evitare la duplicazione di indirizzi formativi e la concorrenza tra gli istituti, senza privare la platea studentesca di un portfolio ampio di occasioni per il loro futuro.

"Come Città Metropolitana di Napoli stiamo lavorando all'Osservatorio Scolastico Metropolitano in grado di restituire in tempo reale i numeri e le esigenze del mondo della scuola e anche le eventuali criticità in modo da poterle fronteggiare al meglio - afferma la Consigliera Ilaria Abagnale - Uno strumento aperto a tutti gli stakeholders della scuola e inclusivo verso tutto quelli che vorranno unirsi e collaborare".

Le fa eco la Consigliera Marianna Salierno: "Queste riunioni d'ambito sono fondamentali perché solo dalla collaborazione e dal confronto con i dirigenti scolastici è possibile tracciare la reale mappa dei bisogni degli studenti".

Presente Luisa Franzese dirigente dell'ambito Napoli dell'ufficio Scolastico Regionale che ha offerto la piena disponibilità dei propri uffici a collaborare con l'Osservatorio Scolastico Metropolitano.

Presente in mattinata anche l'assessore alla Scuola del Comune di Napoli Maura Striano: "La linea di indirizzo operativo che ho sempre seguito tiene conto delle necessità del territorio e degli eventuali risvolti amministrativi. L'idea è quella di ridurre i circoli didattici a favore degli istituti comprensivi in modo da creare una continuità scolastica tra i vari livelli d'istruzione"