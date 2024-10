Gandhi Jayanti celebrato al Parco Virgiliano di Napoli Un omaggio alla pace e alla non-violenza

Il parco Virgiliano di Napoli ha ospitato la celebrazione del Gandhi Jayanti, ricorrenza che commemora la nascita del Mahatma Gandhi, icona mondiale di pace.

L'evento, promosso dal Consolato Onorario dell'India per Campania, Basilicata e Puglia, in collaborazione con l’Ambasciata dell’India a Roma, il comune di Napoli e studiosi dell’Università di Napoli “L’Orientale”, ha visto la partecipazione del Vicesindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, Laura Lieto, il Console Onorario della Repubblica Federale di Germania, Stefano Ducceschi, il Console Onorario della Repubblica del Kazakhstan, Valentina Mazza, indologi ed esponenti della comunità indiana residente in Campania, uniti nel ricordo dei valori e degli insegnamenti del leader indiano.

La cerimonia è iniziata alle ore 11.00, con il ritrovo presso la statua di Gandhi all'interno del parco. Il Console Onorario dell'India, Luigi Traettino, e il Vicesindaco di Napoli, Laura Lieto, hanno tenuto discorsi commemorativi, evidenziando l'attualità dei temi di pace, integrazione e dialogo, che caratterizzano il pensiero del Mahatma.

Successivamente, è stata deposta una ghirlanda di fiori sulla statua di Gandhi, come gesto simbolico di ossequio. Il programma si è concluso con un momento culturale, durante il quale il lettore di lingua hindi dell’Università di Napoli “L’Orientale”, Rakesh Kumar, l’indologo Davide Cava e la ricercatrice in epigrafia tamil, Dorotea Operato, hanno recitato poesie in lingua hindi e tamil, evocando i temi cari a Gandhi e rendendo omaggio alla sua eredità spirituale.