Carceri e sport, Ciambriello: "Diamo un calcio all'indifferenza" Una gara tra i ragazzi dell'Ipm di Nisida e l'Arci Scampia

Il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello ha organizzato per venerdì 11 ottobre alle ore 10:00 una partita di calcio “diamo un calcio all’indifferenza”, presso la scuola calcio Arci Scampia sita in Fratelli Cervi, tra i ragazzi dell’IPM di Nisida e una squadra di ragazzi della scuola calcio Arci di Scampia.

Prima della partita ci sarà un incontro con quattro classi del Liceo delle Scienze Umane “Quinto Orazio Flacco” di Portici e subito dopo avrà inizio la partita di calcio con l’obiettivo di creare un ponte tra dentro e fuori, che trasmetta un messaggio di riscatto e di speranza per i giovani detenuti che si traduca in un gioco di squadra.

Il garante Samuele Ciambriello dichiara: “Ringrazio Gino Sorbillo per essersi proposto di offrire una pizza ai ragazzi dell’Ipm di Nisida così come ringrazio Antonio Piccolo dell’Arci Scampia che ha ospitato questa partita dall’alto valore sociale. Il sistema della giustizia minorile è in crisi, si sta spostando verso un modello criminalizzante carcerocentrico e purtroppo privo di prospettive. Quest’iniziativa è un calcio all’indifferenza che spesso è un proiettile silenzioso che uccide lentamente”.