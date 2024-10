Lieve scossa di terremoto nei Campi Flegrei prima dell'evacuazione Sisma di magnitudo 2.5 prima delle 7 di mattina

Millecinquecento già prenotati, altri in coda in mattinata: Napoli ed i Campi Flegrei pronti per le prove di evacuazione nell'ambito delle esercitazioni predisposte dalla Protezione civile nazionali.

La giornata è cominciata con una scossa di magnitudo 2.5 alle 6:54, così come registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. Un po' di apprensione, ma niente di più.