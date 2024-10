Vespero Napoletano: una nuova luce sui parchi di Napoli Tre weekend per vivere i parchi della città, tra benessere, arte e spettacoli per tutte le età

È con grande entusiasmo che è stato annunciato il lancio del progetto “Vespero Napoletano”, un’iniziativa innovativa che mira a riscoprire e valorizzare gli spazi verdi di Napoli durante il mese di ottobre, nello specifico, durante i weekend 12-13, 19-20, 26-27 del mese. In un periodo in cui i parchi vengono meno frequentati a causa del calo delle temperature e della riduzione delle ore di luce, il progetto offre ai cittadini l’opportunità di vivere questi luoghi in modo alternativo e coinvolgente.

Attraverso passeggiate tematiche, spettacoli e concerti, il Vespero Napoletano invita i cittadini a riscoprire la bellezza dei parchi cittadini, creando un ambiente accogliente per tutte le età. L’obiettivo è trasformare gli spazi verdi non solo in luoghi di transito, ma in veri e propri palcoscenici per eventi culturali, artistici e musicali, legando ad essi anche l’importanza della prevenzione e del benessere.

Il mese di ottobre, tradizionalmente poco attrattivo dal punto di vista turistico, diventa così un’occasione unica per Napoli di offrire un’esperienza diversa e innovativa. I parchi si trasformeranno in centri di aggregazione e cultura, capaci di attrarre un pubblico variegato e di rilanciare la vita cittadina grazie al contributo di artisti locali e associazioni culturali, garantendo una programmazione ricca e diversificata. Questo format, che ha l’ambizione di rendersi replicabile ogni anno, si propone così di integrare arte, natura e benessere in un contesto smart e sostenibile.

Teresa Armato, assessore al turismo del Comune di Napoli e una delle principali promotrici dell’iniziativa, sottolinea l’importanza di un turismo che non si limiti ai turisti esterni, ma che coinvolga anche i cittadini stessi: "Vogliamo promuovere un turismo lento che riscopra i parchi cittadini, contribuendo a delocalizzare i flussi turistici non solo dal centro, ma anche verso queste aree verdi" afferma Armato.

Vincenzo Santagada, Assessore alla Salute e al Verde, anche lui sostenitore del progetto, evidenzia il legame tra i parchi e il benessere, non solo fisico ma anche mentale. "È fondamentale parlare dell’importanza della prevenzione medica e del prendersi cura di sé, sia attraverso il tempo trascorso nei parchi che grazie alle visite specialistiche gratuite che offriremo nei camper adibiti all’interno dei parchi" dichiara Santagada.

Vespero Napoletano rappresenta una grande opportunità per valorizzare gli spazi verdi della città, offrendo ai cittadini non solo momenti di svago e relax durante tutti i weekend di ottobre, ma anche importanti occasioni dove prendere consapevolezza sull’importanza della cura e del benessere. In particolare, i parchi coinvolti saranno: Villa Comunale, Parco dei Quartieri Spagnoli, Parco Carmine Minopoli, Parco Virgiliano e Gaiola.

Attraverso questa iniziativa, che si estenderà su tre fine settimana di ottobre, si intende anche promuovere un senso di appartenenza e responsabilità verso gli spazi comuni, invitando i napoletani a prendersi cura dei loro parchi.

È possibile trovare tutte le informazioni sull’evento e il programma completo sul sito ufficiale del Comune di Napoli: https://www.comune.napoli.it/home