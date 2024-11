Circumvesuviana bloccata per un'ora: Eav apre inchiesta "Chi ha sbagliato pagherà le conseguenze"

L'Ente Autonomo Volturno procederà ,"con un'inchiesta per accertare le responsabilità" in merito al disservizio che questa mattina ha tenuto bloccate per oltre un'ora tutte le linee della Circumvesiana. A comunicarlo è la stessa azienda di trasporti, che in una nota sottolinea che "chi ha sbagliato ne pagherà le conseguenze". Eav spiega che "sulle linee vesuviane questa mattina vi è stato un ritardo nella programmazione della sostituzione degli estintori sui treni, che ha causato un fermo della circolazione per oltre un'ora". (