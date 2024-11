Congresso nazionale del fiore: Coldiretti Campania riceve testimone Liguria All’ombra del Vesuvio gli attori della filiera florovivaistica nazionale

Con il passaggio del testimone fra il presidente della Coldiretti Campania Ettore Bellelli e quello della Liguria Gianluca Boeri comincia ufficialmente il conto alla rovescia verso la terza edizione del congresso nazionale del fiore che sarà ospitata nel 2025 proprio dalla regione Campania.

Si ritroveranno all’ombra del Vesuvio gli attori della filiera florovivaistica nazionale per fare il punto sul comparto in un focus fortemente voluto dalla Coldiretti ed organizzato in partnership con Assolfloro, Affi (Associazione floricoltori italiani), comune di Sanremo, Myplant&Garden e camere di commercio riviere di Liguria.

L’investitura ufficiale della Campania è avvenuta durante la seconda edizione del congresso nazionale delfFiore in corso di svolgimento a Sanremo.

"Negli ultimi mesi le azioni messe in campo dalla Coldiretti - spiega Ettore Bellelli- ha portato gran fermento in questo settore. Saremo sempre di più al fianco dei nostri produttori, proteggendoli dalle incursioni straniere e consentendo loro di essere sempre più protagonisti del mercato interno.

Abbiamo già iniziato a lavorare alla prossima edizione del congresso nazionale del fiore e nelle prossime settimane cominceremo a rendere note le varie tappe che ci accompagneranno fino all’appuntamento più importante del comparto nel 2025".