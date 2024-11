Vomero: no alle funi per le luminarie legate agli alberi L'appello di Gennaro Capodanno presidente del comitato valori collinari

"E' iniziata al Vomero, segnatamente nei tratti pedonali di via Luca Giordano, da parte della ditta incaricata, l'installazione delle funi per il sostegno della luminarie natalizie. Ma purtroppo, come già accaduto negli anni scorsi, molte di tali funi sono state legate ai tronchi e ai rami dei platani storici che adornano la strada ".

A denunciare quanto si sta verificando è Gennaro Capodanno, presidente del comitato valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero.

"Eppure - sottolinea Capodanno - nell'avviso pubblico per l’individuazione di sponsor tecnici nell’ambito del progetto “Natale a napoli 2024” durante le festività natalizie 2024/2025", in esecuzione della determina n. 1047E/2024/10 del 29/07/2024, emanato dall'area progetti del Comune di Napoli, Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona, al punto 5. descrizione della sponsorizzazione, è indicato espressamente che: "Per le istallazioni delle luminarie le strutture dovranno essere allestite ad una distanza adeguata in maniera da evitare contatti con la chioma degli alberi, non sarà consentito effettuare alcun taglio alla chioma qualora si verifichino interferenze, non saranno consentiti allestimenti di cavi elettrici, funi, tiranti sul tronco e sulla chioma degli alberi, né tanto meno l’utilizzo di chiodi, filo di ferro o quant’altro.

È del tutto evidente, dunque - puntualizza Capodanno - che allo stato la disposizione indicata non viene rispettata e che prima d'installare le luminarie occorrerà apportate le necessarie modifiche in modo da garantire che le funi si trovino, così come prescritto, a un'adeguata distanza dalle alberature stradali e soprattutto che non vi siamo cavi o funi legati ai tronchi e alle chiome degli alberi.

Al riguardo bisogna anche ricordare quanto accadde nel 2021, tre anni fa - aggiunge Capodanno -. Per poter potare gli alberi, potatura che si decise di effettuare dopo che al Vomero erano già state installate le luminarie natalizie, bisognò smontarle. Se i filari delle luminarie non fossero stati legati ai tronchi e ai rami degli alberi e a un'adeguata distanza, le potature, con gli accorgimenti del caso, potevano essere effettuare senza dover procedere alla disinstallazione e alla successiva reinstallazione delle luci natalizie, con conseguente aumento dei costi".

Capodanno, sulle questioni sollevate, chiede l'immediato intervento di tutti gli uffici competenti, affinché, anche per ragioni di sicurezza, vengano messe in atto tutte le operazioni necessarie e opportune per il rispetto delle disposizioni vigenti ed emanate in materia.