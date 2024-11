Verde cittadino, Muscarà: emergenza punteruolo rosso a Napoli? La consigIiera: "interventi inadeguati, gestione fallimentare del Comune"

La consigliera indipendente della regione Campania, Maria Muscarà, torna all'attacco con un'interrogazione ufficiale dopo aver ricevuto segnalazioni allarmanti da cittadini e agronomi riguardanti l'intervento di potatura di una palma in Piazza degli Artisti, a Napoli. L'operazione, eseguita per un’infestazione da punteruolo rosso, appare gravemente inadeguata.

“Non hanno rispettato la procedura corretta – denuncia la consigliera Muscarà - la palma doveva essere sigillata o rimossa completamente per evitare la contaminazione. Così facendo, si favorisce solo la diffusione del patogeno, mettendo a rischio l'intero patrimonio di palme circostanti".

Muscarà non risparmia critiche all’amministrazione comunale, che accusa di una gestione poco attenta e approssimativa del verde cittadino.

“A un assessorato che sembra discendere direttamente da Attila, ora si aggiunge la gestione superficiale di un patogeno per il quale i protocolli sono chiarissimi e sono stati completamente ignorati" - afferma la consigliera.



Il decreto regionale sull’emergenza del punteruolo rosso, che recepisce le disposizioni del decreto ministeriale del 9 novembre 2007 e la decisione della Commissione 2007/365/CE, prevede l'adozione di misure fitosanitarie di eradicazione e la delimitazione delle aree infestate.

L'intervento in Piazza degli Artisti non solo sembra violare queste norme, ma rappresenta un ulteriore atto di negligenza verso una piazza già oggetto di interventi contestati e caotici da parte della V Municipalità, dettati da una pianificazione “fantasiosa” e, come evidenziato dalla consigliera, che “invocano vendetta e sono stati perfino contestati dal Comune stesso".

La consigliera Muscarà chiede interventi immediati e verifiche per garantire il rispetto delle procedure, proteggendo così il verde urbano e prevenendo la propagazione dell'infestazione. “Mi auguro – conclude Muscarà – che si prenda finalmente atto dell'importanza di agire secondo le normative per evitare ulteriori danni alla nostra città e al suo ambiente.”