Maltempo: collegamenti a singhiozzo tra Napoli e le isole Sospese le navi veloci

Ancora collegamenti marittimi a singhiozzo nel golfo di Napoli. Sono sospese per condizioni meteo avverse le partenze delle navi veloci dai porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento per le isole Ischia, Procida e Capri. Sul territorio regionale è in vigore un'allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione civile della Regione Campania per temporali, venti forti dai quadranti occidentali con possibili raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate. L'allerta è in vigore fino alle 21 di stasera.