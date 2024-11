"Pascale" di Napoli, "Io dono con il sorriso": iniezione di coccole e dolcezza Solidarietà in campo con i donatori nati della polizia

Donatori nati, sorrisi e solidarietà al Pascale di Napoli. "Io dono con il sorriso" donatori nati polizia di stato e associazione teniamoci per mano onlus insieme per la vita hanno organizzato una giornata con i pazienti dell'istituto per la cura dei tumori "Pascale" di Napoli.

Domani sabato 23 Novembre un appuntamento con la solidarietà: dalle ore 08.00 alle 12.00 presso il centro trasfusionale dell'istituto "Pascale" sito al 2° piano - palazzina degenze in via Semmola a Napoli, oltre a donare, i clown dell"associazione "Teniamoci per mano onlus, gireranno nelle corsie per regalare un sorriso.

Una iniezione di coccole e dolcezza: Una giornata di solidarietà e legalità, due valori fondamentali per donatori nati.

"In linea con l'esserci sempre della polizia, il nostro impegno continua capillare sul territorio, senza sosta, affinché ci siano sempre piu donatori di sangue e tanti sorrisi, anche quando sorridere è difficile - afferma il presidente donatori nati Campania Tommaso Delli Paoli".