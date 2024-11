Napoli, piazza Medaglie d'oro: traffico in tilt Bus turistici per gli studenti fermi sulla carreggiata

"Oggi, poco dopo le 13:00, il traffico già caotico in piazza medaglie d'oro, sulla collina partenopea, è andato completamente in tilt.

Ad aggravare una situazione già difficile ha certamente contribuito la presenza di numerosi autobus turistici di notevoli dimensione, fermi sulla carreggiata, in attesa di prelevare gli studenti che avevano terminato da poco di partecipare a una matinée svoltasi in una sala teatrale che si trova nei pressi della piazza.

Il tutto aggravato dalla totale assenza di vigili urbani ". A denunciare una situazione che si sta verificando oramai con cadenza quotidiana, nell'ambito della municipalità collinare, da quando cioè hanno ripreso gli spettacoli antimeridiani nelle sale teatrali della zona, cosa che già nei giorni scorsi aveva causato un analogo problema in via Scarlatti, con i pullman fermi dinanzi alla fermata dell'Anm, è Gennaro Capodanno, presidente del comitato valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero che, in più di un occasione ha anche segnalato questi episodi all'assessore alla polizia municipale e alla legalità, Antonio De Iesu, allegando filmati e foto, chiedendo di adottare i provvedimenti del caso, nel rispetto delle disposizioni al riguardo vigenti, per evitare l'utilizzo delle piazze e delle strade principali, come piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d'oro, via Scarlatti e via Luca Giordano, come parcheggio per la sosta dei grossi autobus turistici. Ma fino a questo momento non c'è stato alcun riscontro alle tante segnalazioni inviate

"Peraltro - sottolinea Capodanno - i tantissimi ragazzi presenti hanno attraversato via Tino di Camaino e piazza Medaglie d'Oro tra le autovetture in transito, potendo così correre grossi rischi, mentre, sotto la guida dei docenti accompagnatori, dovrebbero utilizzare solo ed esclusivamente le strisce pedonali, con il minimo impatto per la viabilità veicolare.

Oramai è una vicenda che si ripete con cadenza quasi quotidiana - aggiunge Capodanno - causando irritazione e rabbia, al punto che di recente si è sfiorata la rissa in piazza Vanvitelli perché due pullman turistici erano stati parcheggiati proprio dinanzi al tratto di marciapiede dove si trova la fermata dell'ANM, impedendo all'autobus di linea di poter sostare, in modo da poter consentire il deflusso dei passeggeri. Il tutto determinato dal fatto che le sale dove si svolgono gli spettacoli non dispongono di proprie aree di parcheggio i pullman fermano dove possono per far scendere e, alla fine dello spettacolo, per far risalire, i ragazzi che partecipano accompagnati dagli insegnanti e dunque utilizzano piazze e strade pubbliche.

Una situazione - puntualizza Capodanno - che è destinata a peggiorare con l'approssimarsi del periodo natalizio con un traffico che sulla collina oramai rasenta già la paralisi totale, segnatamente da quando parte di piazza degli artisti è stata inopinatamente chiusa al traffico, causando una congestione che, attraverso via Tino di Camaino, arriva fino a piazza Medaglie d'Oro, estendendosi poi anche alle otto arterie che confluiscono in quest'ultima piazza".

Capodanno invita ancora una volta l'assessore De Iesu a intervenire sulla vicenda, adottando le misure del caso per evitare che l'invasione degli autobus privati si ripercuota negativamente sul traffico già caotico che si registra sulla collina e che peggiora di giorno in giorno con l'approssimarsi del periodo natalizio, aggravato dal permanere della chiusura della funicolare di Chiaia e dal divieto di transito in piazza degli Artisti. Invita altresì il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a convocare un'apposita riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per disciplinare una materia che potrebbe riguardare anche altri quartieri del capoluogo partenopeo.