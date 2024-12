Muscarà: "La Regione Campania tradisce gli artigiani" Tuona la consigliera indipendente: "Bilancio miope e disattento"

Una condanna forte e senza appello al bilancio di previsione della Regione Campania arriva dalla consigliera indipendente Marì Muscarà, che punta il dito contro la gestione politica di questi ultimi nove anni e il trattamento riservato al comparto artigianale campano, composto da oltre 75mila imprese e 220mila addetti.

"Quello che emerge dall'audizione in consiglio regionale non è soltanto la bocciatura di un bilancio, ma di un'intera visione politica miope e irriguardosa nei confronti di un settore che rappresenta una parte essenziale del tessuto economico e sociale della Campania. Le piccole produzioni e gli artigiani locali, che da sempre sosteniamo come forza propulsiva del territorio, sono stati completamente ignorati nelle scelte della Giunta regionale", dichiara Muscarà.



Tra le principali criticità evidenziate emergono l’abolizione delle commissioni provinciali e regionali per l’Artigianato e dell’Albo Artigiani, la mancata costituzione dell’osservatorio sull’Artigianato e l’azzeramento dei fondi per la Bottega Scuola, strumento fondamentale per il ricambio generazionale. Non sono stati previsti finanziamenti diretti a sostegno delle imprese artigiane. Gli interventi della Regione si sono limitati a iniziative marginali, come una mostra espositiva e alcuni finanziamenti mirati esclusivamente all’artigianato artistico e religioso.

"L’artigianato campano non si riduce a un semplice stereotipo tradizionale: abbraccia settori strategici come l’autotrasporto, i servizi alla persona e alla casa, la produzione industriale e il digitale. Serve una politica seria e coraggiosa, non annunci propagandistici" - incalza Muscarà.



La consigliera denuncia l’assenza di fondi e di visione strategica, che rischia di compromettere l’intero settore. "In nove anni, la Regione ha dimostrato di considerare gli artigiani solo nei comunicati stampa o nelle dichiarazioni di principio. Non si può continuare a investire su Its e agenzie formative private senza dare sostegno diretto a chi ogni giorno crea valore per la nostra economia. Questo bilancio è un tradimento per un comparto che meriterebbe ben altra attenzione." La consigliera Muscarà preannuncia ulteriori azioni per sostenere gli artigiani campani e invita la giunta a rivedere il bilancio con interventi concreti a favore delle imprese artigiane.

"Non lasceremo che questa ennesima dimostrazione di disattenzione politica passi sotto silenzio. Nei prossimi giorni, incontreremo le associazioni di categoria per ribadire il nostro impegno e dare loro voce."