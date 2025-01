Città Metropolitana di Napoli: chiusura temporanea rampa di uscita Ecco tutte le informazioni da sapere

La Città Metropolitana di Napoli dispone la chiusura provvisoria al traffico veicolare della rampa della S.P.1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” nel tratto ricadente tra Secondigliano, nel Comune di Napoli, e il Comune di Melito da martedì 7 gennaio alle ore 7.30 fino a venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 17.00, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per la posa di un tronco di linea elettrica da parte di E-distribuzione in condizioni di sicurezza sia per gli addetti dell’impresa appaltatrice, sia per l’utenza veicolare.

Al fine di garantire un regolare deflusso veicolare si individua un percorso alternativo che interesserà il tratto di strada ricadente tra il Comune di Melito (via Umbria) e il Comune di Napoli (via fratelli Cervi), con apposizione di cartellonistica informativa lungo la SP1.