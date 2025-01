Solidarietà: a Napoli c'è l'iniziativa della "calza sospesa" Si possono acquistare e donare dolciumi in diversi esercizi commerciali della città

È possibile fino al 5 gennaio aderire all'iniziativa "Calza Sospesa", un progetto che ha lo scopo di donare dolci e un momento di gioia alle famiglie in difficoltà in occasione della festività dell'epifania. I cittadini possono acquistare e donare dolciumi presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa.

Grazie alla generosità dei negozianti, che partecipano attivamente donando loro stessi cioccolata e caramelle, si riusciranno a preparare delle calze della Befana che saranno poi distribuite alle associazioni locali impegnate nel supporto delle famiglie in difficoltà, che si occuperanno di consegnarle a chi ne ha veramente bisogno.

L'Assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese dichiara: "L’iniziativa "Calza Sospesa" rappresenta un'opportunità per creare un legame tra la comunità e le famiglie in difficoltà. Invitiamo tutti a partecipare attivamente, visitando i vari esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa e contribuendo con la propria generosità".

"Donare ai bambini bisognosi e meno fortunati un sorriso, in un giorno che dovrebbe essere di festa per tutti. Con questo spirito ho proposto all'AAssessore alla Politiche Sociali, Luca Trapanese, che ringrazio, l'idea comunicatami da alcuni imprenditori napoletani della grande distribuzione di donare direttamente e consentire ai propri clienti di acquistare e donare a propria volta dolci e snack con cui preparare Calze della Befana da consegnare ai minori delle famiglie napoletane in difficoltà economica, individuate secondo criteri chiari ed univoci direttamente dal Comune di Napoli. L'iniziativa, che abbiamo voluto chiamare "Calza Sospesa" in onore di un rito antichissimo della nostra città riguardante il caffè, un'eccellenza che porta il sapore di Napoli nel mondo, è stata accolta con entusiasmo da cittadini e turisti e in molti sono accorsi ai punti vendita convenzionati per acquistare e donare cioccolata e altri dolcetti. Il cuore di Napoli come sempre sta rispondendo alla grande. Non avevo dubbi, perché è e sempre sarà questa la forza della nostra gente, la stessa gente che mi onoro ogni giorni di rappresentare in consiglio. Il 2025 inizia dunque con un gesto che sa di buono", dichiara la vice presidente del consiglio Flavia Sorrentino.