Bonifica campo rom Scampia, si parte in estate: ecco il piano Via le famiglie, poi gli interventi. Critiche da Forza Italia

Dopo il vertice di ieri pomeriggio in Prefettura a Napoli, è stato stilato il cronoprogramma di interventi per il campo rom di Scampia. La struttura di Cupa Perillo sarà sgomberata dalle famiglie, dopodiché si procederà con la bonifica. E' quanto stabilito nel corso del vertice istituzionale.

In estate dovrebbero prendere il via gli interventi: il Comune stima un investimento necessario da 30 milioni di euro.

La vicenda però è diventata anche oggetto di dibattito politico. "Sulla questione di Cupa Perillo il gruppo di Forza Italia ha più volte sottolineato la situazione di grave emergenza territoriale e sociale. Sollecitati anche da diversi consiglieri municipali della VIII Municipalità, dalle associazioni del territorio e dalla forte presenza ecclesiale, abbiamo presentato nel mese scorso un question time proprio per chiedere conto all'amministrazione sul rischio di perdere i 6milioni di finanziamento e sui tempi per ottenere una vera riqualificazione dell'area", si legge nella nota di Forza Italia.

Per gli azzurri partenopei "un intervento che comporterebbe l'apertura di tre svincoli nell'area nord, la riqualificazione della zona ora campo rom e la rimozioni di rifiuti speciali interrati. Siamo lieti che oggi l'amministrazione abbia manifestato la volontà di accelerare su questo tema. Ci auguriamo che i tempi per tale operato siano celeri, che si restituisce dignità a quel quartiere e che si svolga un lavoro sinergico tra istituzioni per il bene del territorio".