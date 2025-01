A Napoli Est un progetto educativo per famiglie e territorio Un'Iniziativa che coinvolge e sostiene la comunità

A Napoli Est, il progetto "Bimbi Stellari" sta prendendo piede con l'obiettivo di promuovere il benessere e la crescita delle nuove generazioni, coinvolgendo attivamente famiglie e territorio. La Polisportiva Ponticelli, impegnata da anni nella promozione di attività educative e formative, è al centro di un'iniziativa che si propone di offrire percorsi educativi innovativi, pensati per stimolare la curiosità e la creatività dei bambini, ma anche per sostenere le famiglie e rafforzare il legame con la comunità.

Un’offerta diversificata di attività per la Comunità

A partire da questa settimana, prenderanno il via una serie di attività che spaziano dal supporto scolastico ai percorsi di psicomotricità, dai laboratori scientifici e naturali a momenti di socializzazione tra famiglie. Tra le principali novità ci sono:

Supporto scolastico: A cura di TerradiConfine, questa attività offrirà assistenza educativa a bambini e ragazzi, aiutandoli a colmare eventuali lacune e a sviluppare le proprie potenzialità in un ambiente sereno e stimolante.

Domeniche di Quartiere: Eventi pensati per creare occasioni di incontro e socializzazione tra le famiglie. Le domeniche saranno un’opportunità per vivere il quartiere in modo collettivo, con attività pensate per tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Percorso per donne in gravidanza: Promosso da Re Mida, questo progetto si propone di accompagnare le donne in attesa in un cammino di consapevolezza e cura, attraverso incontri informativi e attività di supporto psicologico.

Laboratori STEM e di Orto e Natura: Questi laboratori sono progettati per stimolare la curiosità scientifica nei bambini, permettendo loro di esplorare il mondo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. Al contempo, l’orto e la natura offriranno una connessione diretta con l’ambiente, favorendo il rispetto per la natura e l’apprendimento pratico.

Sostegno alla genitorialità: Un programma dedicato a supportare le famiglie nel delicato compito dell’educazione dei figli, offrendo strumenti e risorse per affrontare insieme le sfide quotidiane.

Un Progetto che cresce con il territorio

"Bimbi Stellari" non è solo un insieme di attività, ma una vera e propria rete di supporto per il territorio. Rosa Maglione, presidente di TerradiConfine, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando: “Con Bimbi Stellari diamo continuità a un percorso che portiamo avanti da anni sul territorio, ampliando l’offerta di servizi e rafforzando la rete di enti impegnati ogni giorno a rendere i nostri quartieri più vivi e inclusivi. Questo progetto rappresenta un investimento concreto nelle nuove generazioni e nella comunità, una dimostrazione di come il territorio possa essere protagonista del proprio futuro”.

L'importanza di investire nel futuro della comunità

Il progetto si inserisce in una più ampia visione di sviluppo territoriale, dove l’educazione e la formazione non sono solo strumenti di crescita individuale, ma anche leve fondamentali per rafforzare il senso di comunità. Grazie alla collaborazione tra diversi enti e associazioni, "Bimbi Stellari" è destinato a diventare un punto di riferimento per tutte le famiglie di Napoli Est, un luogo dove i bambini possono crescere in un ambiente stimolante e sicuro, e dove i genitori possono trovare il supporto necessario per affrontare le sfide della vita quotidiana. In un contesto sociale che richiede sempre più interventi di supporto e inclusione, iniziative come quella di "Bimbi Stellari" rappresentano un segno tangibile di speranza e cambiamento, un esempio di come la comunità possa lavorare insieme per costruire un futuro migliore per tutti.