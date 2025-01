Rischi del terremoto: a lezione con gli architetti nelle scuole di Napoli Il progetto: "Arriva zio Terry. La mia casa è sicura?"

Architetti in cattedra a Napoli per parlare ai bambini dei rischi del terremoto con il progetto “Arriva zio Terry. La mia casa è sicura?”. All'Istituto comprensivo “Miraglia-Sogliano”, in via Bellini 77, il 4 e il 7 febbraio prossimi dalle ore 9, sono previsti due appuntamenti organizzati dall'Ordine degli architetti di Napoli.

La prevenzione è la chiave per salvare vite e costruire comunità resilienti, specialmente in un paese come l’Italia, dove il rischio sismico è una realtà concreta. Le scuole, come luoghi di formazione e crescita, svolgono un ruolo centrale nel diffondere tra i giovani una cultura della sicurezza, trasformandoli in cittadini consapevoli e responsabili.

Il progetto “Zio Terry e la Sicurezza Abitativa” rende l’apprendimento stimolante e interattivo attraverso esperimenti pratici e simulazioni. I ragazzi imparano a conoscere i rischi sismici, a identificare i punti critici delle abitazioni e ad adottare comportamenti corretti in caso di terremoto.

Ma l’educazione non si ferma qui. Sensibilizzare i giovani significa anche coinvolgere le loro famiglie, creando un effetto moltiplicatore che diffonde buone pratiche di sicurezza nella società. La prevenzione deve diventare un valore condiviso, un impegno collettivo per proteggere il presente e costruire un futuro più sicuro. Conoscere, agire e prevenire: la sicurezza parte dalla scuola e si espande a tutta la comunità.

Gli incontri saranno aperti il 4 febbraio dai saluti di Patrizia Rateni, dirigente scolastica del 29° Istituto comprensivo “Miraglia-Sogliano”, Maria Caniglia, presidente della Quarta Municipalità, Lorenzo Capobianco, presidente dell'Ordine degli Architetti di Napoli e provincia. Seguiranno gli interventi di Ciro Esposito, comandante della Polizia Locale del Comune di Napoli, Francesco Bonaccorso, presidente del Consiglio d’Istituto della “Miraglia-Sogliano”, Nunzia Ceraldi, direttore del Dipartimento matematico-scientifico-tecnologico dell'Istituto. Le lezioni nei due giorni saranno tenute dagli architetti Antonio Cerbone, tesoriere dell'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, Giuseppe Graniero, presidente della Coapsa (Commissione architetti per la protezione civile e sicurezza abitativa dell'Ordine), Dora Bennio, vicepresidente Coapsa, Francesco Greco e Francesco Donniacono, entrambi componenti della Coapsa.