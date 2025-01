Unicredit e San Carlo: partnership rinnovata "Collaborazione esempio virtuoso per la promozione culturale e il rilancio territoriale"

UniCredit rinnova il sostegno al Teatro di SAN CARLO di Napoli per la Stagione 2024-2025. "Questa collaborazione, ormai consolidata - si legge in una nota congiunta -, continua a rappresentare un esempio virtuoso di come il settore bancario possa contribuire alla promozione culturale, al rilancio territoriale e alla formazione delle nuove generazioni attraverso l'arte e la cultura". "Il sostegno di UniCredit - sottolinea la nota - è stato fondamentale per la realizzazione di numerose iniziative che hanno valorizzato il Teatro di SAN CARLO e le Officine SAN CARLO come poli di innovazione, formazione e inclusione culturale. Grazie a questa partnership, negli ultimi anni è stato possibile: coinvolgere i giovani attraverso progetti didattici e laboratori pratici presso le Officine SAN CARLO, un luogo che unisce tradizione e innovazione nella formazione dei futuri professionisti del teatro; promuovere i mestieri del teatro, offrendo esperienze immersive e percorsi di apprendimento che spaziano dalla scenografia alla musica, fino alle luci e ai costumi; valorizzare il patrimonio storico e artistico del Teatro di SAN CARLO attraverso visite guidate e attività divulgative, che hanno permesso a studenti e appassionati di immergersi nella storia di uno dei simboli della cultura italiana; supportare le grandi produzioni artistiche, contribuendo alla realizzazione di spettacoli che hanno posizionato il Teatro di SAN CARLO come un punto di riferimento della scena internazionale". "Sempre più positivo - prosegue la nota - il bilancio delle Officine SAN CARLO con dati in costante crescita. Nel 2024 le 20 Officine attivate hanno registrato circa 1.000 iscritti: un anno da record che si inserisce in piena continuità con i risultati conseguiti dal 2022 al 2024. In questo triennio le 60 Officine attivate hanno coinvolto circa 1500 partecipanti (età media 18/30), 100 dei quali, ad oggi, hanno trovato inserimento nel mondo del lavoro. Le 30 produzioni artistiche realizzate nell'ambito del progetto hanno coinvolto oltre 10.000 spettatori".

- "Arte e cultura sono certamente fra i tratti distintivi dell'identità italiana, oltreché volano di sviluppo socio- economico delle comunità - dichiara Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia -. Siamo orgogliosi, pertanto, di confermare il nostro impegno a supporto del Teatro di SAN CARLO, simbolo della città di Napoli e prestigioso emblema del patrimonio artistico del nostro Paese. In qualità di Main Sponsor, anche per il 2025, UniCredit sosterrà la stagione teatrale del lirico partenopeo, contribuendo ad imprimere ulteriore slancio alle attività di rigenerazione urbana e sociale promosse dalle Officine SAN CARLO. Proprio grazie a queste UniCredit - Public attività, il Teatro SAN CARLO riesce nella meravigliosa impresa di rendere le arti uno strumento di crescita e coesione sociale, sfruttando appieno il potenziale del territorio. Un territorio a cui, come UniCredit, siamo storicamente legati ed al quale continueremo a riservare grande attenzione". "Sono molto orgoglioso che, dopo la scorsa Stagione artistica, si rinnovi anche la collaborazione tra il Teatro SAN CARLO e UniCredit per la nuova appena iniziata. Un gesto concreto per sostenere sul nostro territorio l'arte e il talento proiettando il Teatro SAN CARLO sempre più nello scenario nazionale e internazionale come merita. UniCredit si è mostrata sensibile a progetti di inclusione sociale e formazione professionale, non solo supportando programmi ad hoc per i giovani talenti delle Officine SAN CARLO, ma anche promuovendo con impegno e dedizione attività volte alla valorizzazione culturale del Teatro stesso. Investire nei giovani significa generare speranza, creare competenze e favorire l'inclusività. Investire nella bellezza, nell'arte e nelle eccellenze diventa dunque l'unica via percorribile per coniugare il rispetto della tradizione e della storicità di un'istituzione con la necessità di innovazione e sperimentazione, generando reale valore aggiunto per l'intera collettività", sottolinea il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di SAN CARLO, Gaetano Manfredi. Il Sovrintendente Stéphane Lissner aggiunge: "Sostenere il Teatro di SAN CARLO significa investire nel futuro, nella cultura e nei giovani. Il nostro impegno si basa sulla convinzione che il teatro non sia solo uno spazio di rappresentazione artistica, ma un laboratorio di idee, di opportunità e di crescita per il territorio. La Stagione 2024-2025 sarà l'occasione per continuare a costruire insieme nuovi progetti che uniscano tradizione e innovazione, rafforzando il legame tra il SAN CARLO e la comunità".La Direttrice Generale Emmanuela Spedaliere afferma: "È con estrema gratitudine che rivolgiamo i nostri ringraziamenti a UniCredit per il suo prezioso sostegno. Il Teatro di SAN CARLO e le Officine SAN CARLO rappresentano un esempio straordinario di come il sostegno alla cultura possa diventare motore di crescita e innovazione. È nostro desiderio ringraziare tutte le persone che lavorano ogni giorno per mantenere vivo questo patrimonio e per creare nuove opportunità per il territorio e le future generazioni". Per la prossima Stagione, il sostegno di UniCredit permetterà di "ampliare l'offerta formativa delle Officine SAN CARLO, coinvolgendo un numero ancora maggiore di giovani nei progetti educativi; garantire un programma artistico di altissimo livello, in grado di attrarre talenti internazionali e valorizzare quelli italiani; continuare a promuovere il Teatro di SAN CARLO come simbolo di eccellenza culturale, non solo per Napoli ma per l'intero panorama internazionale".