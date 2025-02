Dedizione e coraggio: Sergio Mattarella premia Maria Trapanese Onorificenza per l'impegno nell'inclusione lavorativa dei giovani con disabilità

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito motu proprio 31 onorificenze al merito della repubblica italiana a cittadine e cittadini distintisi per il loro impegno in favore dell’inclusione sociale, della solidarietà e del bene comune.

Tra i meritevoli di questo prestigioso riconoscimento c’è Maria Trapanese, 63 anni, nominata ufficiale dell’ordine al merito della repubblica italiana “per il lavoro svolto per formare professionalmente i ragazzi con sindrome di Down e lievi deficit intellettivi”.

Maria, con l’Associazione La bottega dei semplici pensieri, punta a individuare le capacità personali dei ragazzi allo scopo di formarli professionalmente e avvicinarli al mondo del lavoro.



"È un’emozione che ancora faccio fatica a metabolizzare, quasi irreale. Quando ho ricevuto la telefonata che mi annunciava l’onorificenza, ho pensato fosse uno scherzo. Abbiamo sempre lavorato in silenzio, con le mani e con il cuore, senza cercare riflettori, ma costruendo opportunità concrete per il futuro. Sapere che il presidente della Repubblica abbia riconosciuto questo impegno è stato un colpo al cuore, un’emozione travolgente.

Essere annoverati tra l'Italia migliore, quella che crede nella solidarietà, nell'inclusione e nel valore della diversità come ricchezza, è un onore immenso. Questo riconoscimento appartiene a tutti coloro che hanno creduto in noi, che non si sono arresi davanti alle porte chiuse ma hanno trovato strade alternative, che hanno trasformato fatica e determinazione in occasioni di crescita.

Ma soprattutto, è un riconoscimento collettivo: è di chi c’è, di chi c’è stato e di chi ci sarà. Perché ciò che abbiamo costruito è il frutto di un cammino condiviso, fatto di passione, sacrificio e di un amore incrollabile per il cambiamento".

La Bottega dei Semplici Pensieri: un sogno diventato realtà

L’associazione La bottega dei semplici pensieri è nata nel 2012 dall'iniziativa di un gruppo di mamme che sognavano un futuro migliore per i propri figli. Partite da un piccolo appartamento, hanno trasformato un bene confiscato alla camorra, Casa Mehari, a Quarto, in un luogo di crescita e opportunità. Oggi l’associazione lavora con porte sempre aperte, offrendo attività ai ragazzi e creando occasioni per costruire relazioni autentiche.

Attraverso laboratori creativi, percorsi di autonomia e formazione nella ristorazione, l’associazione ha permesso a tanti giovani di scoprire il proprio potenziale e costruire un futuro concreto. Tra i progetti più innovativi vi è il primo street bar d’Italia interamente gestito da ragazzi con disabilità e, attualmente in fase di sviluppo, un bar all'interno di una scuola pubblica, dove lavoreranno fianco a fianco con gli studenti delle superiori.

"Questo riconoscimento dimostra che quando si sogna insieme e si lavora con determinazione, i risultati arrivano. Ma per noi non è un traguardo: è solo una tappa di un percorso che vogliamo continuare a costruire, con ancora più forza, accanto a chi crede che un mondo più inclusivo sia possibile.

Ci auguriamo che questo possa aprire nuove strade, creare legami significativi e dare ancora più voce ai nostri ragazzi, perché l’inclusione non sia un’eccezione, ma la normalità.

E ci tengo a dire che questa onorificenza, di cui mi faccio portavoce, non è solo mia, ma appartiene a tutte quelle persone che, in questi anni, hanno camminato accanto a noi, condividendo sacrifici, sogni e speranze. A chi ci ha creduto quando sembrava impossibile, a chi ha aperto porte e costruito ponti, a chi continua a mettersi in gioco ogni giorno affinché l'inclusione non resti solo una parola, ma diventi realtà.”



La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il palazzo del quirinale il 26 febbraio alle 11:30.