Fine del disagio: riapre la funicolare di Chiaia Dopo due anni, riapre i battenti con maggiore capienza e orari prolungati

È tornata in servizio ieri la Funicolare di Chiaia, una delle linee più amate dai napoletani per collegare il quartiere di Chiaia con Parco Margherita, passando per via Cimerosa. Dopo un lungo periodo di fermo durato due anni, la funicolare riprende la sua corsa, offrendo una valida alternativa al traffico cittadino e un modo comodo per spostarsi tra i quartieri collinari di Napoli.

La nuova funicolare ha una capacità di 250 passeggeri e serve 4 fermate lungo il percorso, permettendo così di risparmiare tempo e fatica, soprattutto per chi deve salire o scendere da zone più alte della città. Il biglietto ha un costo di 1,30 euro, un prezzo accessibile che rende il servizio ideale sia per i residenti che per i turisti in visita.

Attualmente, la funicolare è attiva dalle 7:00 alle 22:00, ma da marzo sono previsti nuovi orari più estesi: il venerdì e il sabato, infatti, il servizio sarà prolungato fino alle 2:00 di notte, mentre la domenica continuerà a operare fino a mezzanotte e mezza. Un'ottima notizia per chi vuole godersi la vita notturna napoletana senza preoccuparsi di mezzi di trasporto alternativi.

Questa riapertura segna un importante passo verso il miglioramento dei trasporti pubblici in città, rendendo Napoli ancora più facile da navigare, soprattutto per chi risiede nelle zone collinari. La Funicolare di Chiaia, infatti, non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di connessione tra i diversi volti di Napoli, unendo il cuore pulsante della città con le sue zone più alte e panoramiche.

Un'ulteriore conferma dell'impegno per il miglioramento della mobilità urbana, che punta a facilitare gli spostamenti dei cittadini e a ridurre il traffico, migliorando così la qualità della vita nella città partenopea. Non resta che salire e godersi la vista, mentre si risale tra le colline di Napoli, un’esperienza che ora sarà più comoda e accessibile a tutti.