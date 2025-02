Roccaraso, tiktoker al sindaco: "Chiedi scusa a Napoli" E il Sindaco replica: "Ti voglio bene, voglio bene a tutti i napoletani"

"Devi chiedere scusa a Napoli". Così un tik toker partenopeo, Anthony Sansone, in un confronto improvvisato con il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato nell'area prospicente la seggiovia denominata 'L'Ombrellone'. Il sindaco ha ribattuto: "Ti voglio bene, voglio bene a tutti i napoletani, Forza Napoli".



Il confronto verbale Di Donato e Sansone è durato alcuni minuti davanti a una decina di giornalisti, dopo che il tiktoker napoletano si era avvicinato al sindaco al termine di un'intervista. Sansone ha accusato il primo cittadino di avere screditato l'immagine dei napoletani nel mondo. "Non è stato bello - ha esordito - dire tutte queste belle parole al popolo napoletano dai. Avete fatto delle bufere inutili su di noi, ci stai cacciando così: è giusto per lei per un po' di immondizia? Abbiamo portato oltre 200 mila euro qui, bastava che mettevate due spazzini in più e non si creava tutto questo polverone, avete bloccato un'economia. Abbiamo rispetto ed esigiamo rispetto". Il sindaco ha replicato subito, nonostante gli interventi e i commenti del tik toker, che ha continuato a interromperlo durante il discorso. "Noi - ha sottolineato Di Donato - amiamo Napoli: questa comunità è legata a Napoli e alla Campania ed è diventata grande grazie alla Campania. C'è bisogno naturalmente di rispetto nei confronti del territorio. Ripeto noi siamo accoglienti, ospitali: Roccaraso accetta e rispetta tutti quanti". Alla fine però lo scambio di battute si è innalzato come toni, nonostante i tentativi del sindaco di mitigare il tik toker che ha continuato ad accusare Di Donato di avere parlato male dei napoletani. "Sa come si dice a Napoli? C'avete buttato una 'zeppata' (ci avete mandato una frecciata o una accusa, ndr) facendo capire che il popolo di Napoli è un popolo di ignoranti e di schifosi e non è così, abbiamo portato qui 200 mila euro. Potete chiedere scusa al popolo napoletano? Tutto il mondo odia Napoli, ma alloggiate sempre a Napoli, 100 mila persone al giorno". "Non ho offeso mai il popolo napoletano - ha ribattuto ancora il sindaco - : se lei si è sentito offeso sbaglia perché ripeto noi siamo legati alla comunità campana, siamo innamorati di Napoli e di tutto il territorio campano. Vi voglio bene, un solo messaggio può passare, te voglio bene. Perché ti devo chiedere scusa? Non ti ho offeso. Vi vogliamo bene, forza Napoli e viva Napoli".



Il sindaco poi intervistato dalla Rai ha spiegato: "Per gestire al meglio il flusso di turisti che in questi giorni si stanno riversando nella località sciistica di Roccaraso, nell'Aquilano, "c'è stata una limitazione dei pullman turistici con un'ordinanza di tutti i comuni che limita l'ingresso a 100 pullman. Se ne sono accreditati solo 57 e quindi bene così, continuiamo su questa linea". Per quanto riguarda gli arrivi odierni in pullman "finora siamo intorno alle 3mila persone, che si aggiungono naturalmente alle migliaia di persone che sono in pista a sciare e altri che sono nel nostro comprensorio".