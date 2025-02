Napoli, proseguono gli interventi per garantire decoro e legalità in città Le attività nelle varie Municipalità: rimossi paletti e fioriere, dissuasori riposizionati

Continuano gli interventi per il miglioramento del decoro urbano e ripristino della sicurezza sul territorio di Napoli. Interventi fortemente voluti dal sindaco Manfredi e coordinati dalla presidente e dagli uffici tecnici della Municipalità 5 e delle altre Municipalità, come precisano da Palazzo San Giacomo.

Lo scorso fine settimane gli addetti della Napoli Servizi, supportati dalla Polizia Municipale, sono intervenuti in via Bonito e via Belvedere per rimuovere oltre 30 fioriere e circa 10 paletti posizionati sul suolo pubblico senza le necessarie autorizzazioni. Sia i paletti che le fioriere venivano utilizzati per delimitare spazi pubblici o riservare spazi a scopo privato. In via Luca Giordano è stata ripristinata una panchina dove alcune doghe in legno danneggiate erano state rimosse.

Infine, in Piazza Vittoria, sono stati riposizionati alcuni dissuasori divelti posti lungo il marciapiede.