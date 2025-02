San Martino: il gioiello di Napoli abbandonato al degrado La consigliera Muscarà al question time di oggi: "Basta promesse"

"San Martino è uno dei luoghi più belli e panoramici della nostra città, ricco di storia e cultura, con la Certosa, il Castello, le scale del Petraio. Eppure, da oltre dieci anni questa zona vive nel degrado più totale" - afferma la consigliera regionale Marì Muscarà durante il question time di oggi 5 febbraio.

"I turisti che riescono ancora a raggiungere il piazzale, usato solo per le manovre dei pullman, si trovano davanti a un muro pericolante coperto da un telone di plastica. Non è certo questa l’immagine che Napoli dovrebbe offrire al mondo."

Muscarà ha chiesto chiarimenti all’assessore Marchiello sulle tempistiche di ripristino dell’area. "Le notizie sono finalmente incoraggianti. Pare che la gara per i lavori sia stata aggiudicata lo scorso 17 dicembre e che l’intervento dovrebbe durare 11 mesi.

Tuttavia, sembra esserci un ostacolo legato alla necessità di liberare i locali e le aree occupate dalle attività artigianali, una situazione di cui non ero a conoscenza e che verificherò personalmente". La consigliera ha sottolineato però come i napoletani siano ormai stanchi di false promesse e inaugurazioni di facciata.

"Abbiamo già visto troppe volte questo copione - continua Muscarà - dal Parco Mascagna, inaugurato in pompa magna per poi chiudere alle 17, quando i bambini escono da scuola, alla funicolare di Chiaia, per cui ci sono state ripetute promesse di riapertura puntualmente disattese.

Non possiamo permettere che anche San Martino segua lo stesso destino. È ora di passare dalle parole ai fatti – ha concluso Muscarà – perché i cittadini di Napoli meritano di vedere finalmente tutelato e valorizzato il loro patrimonio."