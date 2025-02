Inaugurata la prima scuola dell'infanzia con indirizzo musicale Si tratta dell'Istituto Comprensivo De Amicis Baracca, un progetto che è una risorsa per i bambini

Un'importante novità educativa è stata introdotta a Napoli con l'inaugurazione, avvenuta questa mattina, della prima Scuola dell'Infanzia ad indirizzo musicale della città, presso l'Istituto Comprensivo De Amicis Baracca. Questo nuovo progetto rappresenta un punto di svolta nel panorama scolastico napoletano, offrendo ai più piccoli l'opportunità di avvicinarsi alla musica sin dai primi anni di vita, con benefici che spaziano dallo sviluppo cognitivo alla crescita sociale.

La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione dell'Assessore all'Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, che ha espresso grande soddisfazione per il lancio di un percorso educativo che unisce la musica all'apprendimento globale. "Questo è un passo fondamentale per avvicinare i bambini alla cultura musicale, un arricchimento che va oltre l'educazione scolastica, favorendo una formazione completa e multidisciplinare", ha sottolineato l'Assessore Striano.

Il progetto è stato fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Diego Belliazzi, che ha supportato la realizzazione di questa sezione musicale come una risorsa per la crescita dei bambini. Il nuovo indirizzo musicale entra a far parte di SIIMUS (Scuole dell'Infanzia ad Indirizzo Musicale), la rete nazionale che raggruppa le uniche scuole di infanzia in Italia a offrire tale indirizzo, consolidando l'I.C. De Amicis Baracca come un centro educativo innovativo e all'avanguardia.

L'iniziativa, che rappresenta un'opportunità unica per il territorio e per le famiglie, aggiunge valore alla tradizione educativa della scuola, promuovendo un approccio educativo che integra arte, cultura e apprendimento. L'I.C. De Amicis Baracca si conferma così come un polo educativo d'eccellenza, capace di stimolare e formare i futuri cittadini con una preparazione completa e aperta al mondo della cultura.