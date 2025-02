"Niente invasione a Roccaraso: i Tiktoker napoletani hanno fatto flop" Borrelli: "Si era parlato di centinaia di autobus: incoscienti he fanno annunci roboanti"

"Si è rivelata un flop l'invasione di Roccaraso e Ovindoli" annunciata via social da alcuni noti tiktoker napoletani. Si era parlato di centinaia di autobus pronti a partire per località sciistiche abruzzesi in questo fine settimana Sindaci e prefetti avevano preso contromisure adeguate, prevedendo anche un rafforzamento di forze dell'ordine che si sono rivelate inutili alla luce della bassa affluenza registrata in queste ore". Lo scrive in una nota il parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli. "È semplicemente da incoscienti annunciare l'arrivo di migliaia di persone solo per farsi un po' di pubblicità. Agli annunci roboanti è seguito un inevitabile flop, segno che tutto il fenomeno è stato sopravvalutato. Intanto sono stati prodotti atti, realizzati tavoli istituzionali, mobilitate forze dell'ordine, il tutto inutilmente", conclude Borrelli.