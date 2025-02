La tragedia delle Foibe, Manfredi: "Da Napoli un messaggio di speranza" Il sindaco e l'amministrazione ricordano le vittime nel Giorno del ricordo

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato questa mattina, presso il Bosco di Capodimonte alla deposizione di una corona in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati.

“Napoli ha accolto con grande affetto e solidarietà i profughi che sono arrivati dall’Istria e dalla Dalmazia. Anche in quel caso la città ha testimoniato la sua grande capacità di accoglienza. I profughi, nonostante le difficoltà che stavano vivendo, hanno trovato a Napoli un luogo in cui stabilirsi, integrandosi pienamente nella comunità locale. In un mondo sempre più diviso, il messaggio che oggi viene da Napoli è quello dell’accoglienza, dell’inclusione e della fratellanza”, le parole del primo cittadino partenopeo.