Lele Oriali a San Gregorio Armeno: visita alla bottega di Genny Di Virgilio Il campione omaggiato della statuetta che lo ritrae

Giornata nel cuore di Napoli per il coordinatore sportivo del Napoli, Lele Oriali. L'ex calciatore ha infatti visitato i Decumani, passeggiando assieme alla moglie e alla figlia tra le botteghe di San Gregorio Armeno. Tappa dal maestro presepiale Genny Di Virgilio per il Campione del Mondo, e sorpresa: ha anche trovato la statuina che lo ritrae, venendone omaggiato da un emozionato Genny Di Virgilio.

Il campione ha anche approfittato per visitare anche la galleria del maestro, apprezzando le opere esposte e complimentandosi.

“Un campione vero – ha dichiarato Di Virgilio – di uno stile e un'eleganza fuori dal comune. La sua visita mi ha reso davvero orgoglioso”.