Castellammare di Stabia: ecco il Piano Spiaggia 2025 L’arenile della Villa Comunale resterà una spiaggia libera attrezzata

Il sindaco Luigi Vicinanza ha annunciato che per l’estate 2025 l’arenile della Villa Comunale resterà una spiaggia libera attrezzata, senza concessioni ai privati. “La ritrovata balneabilità è un’opportunità di crescita unica”, ha dichiarato. Anche il tratto di Corso Alcide De Gasperi sarà privo di concessioni, poiché interessato da lavori di ripascimento finanziati con 3 milioni di euro, che porteranno la spiaggia dagli attuali 2.150 mq a circa 3.600 mq entro dicembre 2025. Prevista anche un’arena per il beach soccer, senza limitare l’accesso alla spiaggia. Il Comune studia soluzioni per migliorare viabilità e parcheggi.

Renata Rosarosa