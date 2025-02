Caos biglietti sui traghetti: i capresi restano a terra, è polemica Polemiche sulla tratta Napoli-Capri, dove decine di passeggeri, tra cui il sindaco di Capri

Disagi e polemiche sulla tratta Napoli-Capri, dove decine di passeggeri, tra cui il sindaco di Capri Paolo Falco, sono rimasti a terra a causa della gestione dei biglietti che sembrerebbe favorire i crocieristi. L’episodio, verificatosi martedì scorso sulle corse delle 9:30 da Napoli e delle 16:30 da Capri, ha scatenato la reazione dell’amministrazione locale.

Il vicesindaco con delega alla Mobilità, Roberto Bozzaotre, ha scritto alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania denunciando il disservizio. Secondo il Comune, i biglietti risultavano esauriti per i residenti, costringendo molti viaggiatori – tra cui professionisti con impegni lavorativi – ad attendere la corsa successiva per oltre un’ora.

Bozzaotre chiede pari dignità per i residenti e sollecita la presenza dei Comuni ai tavoli decisionali sulla programmazione delle corse. Inoltre, esige il rispetto dell’accordo del 2019, che impone alle compagnie di riservare almeno 40 posti per i capresi fino a 15 minuti dalla partenza. Una regola che, denuncia il Comune, non viene sempre rispettata.

