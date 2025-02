Il vescovo Villano: preghiera per Papa Francesco e per la crisi bradisismica «Vogliamo stringerci con affetto al Santo Padre»

Il vescovo Carlo Villano ha invitato i fedeli delle Chiese di Pozzuoli e Ischia a unirsi in preghiera per Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. «Vogliamo stringerci con affetto al Santo Padre», ha dichiarato, esortando a pregare per lui durante le celebrazioni, in particolare nell’Eucaristia di domenica 23 febbraio.

Il vescovo ha anche rivolto un pensiero alla crisi bradisismica di Pozzuoli, sottolineando come questa situazione di precarietà richiami l’importanza della fede. «Aiutiamo le persone ad abitare questo presente con speranza, senza cedere alla paura», ha affermato. Gli Uffici Liturgici delle diocesi hanno diffuso una speciale preghiera per la salute del Papa e per la pace nel territorio flegreo, affinché la comunità possa affrontare con fiducia le sfide del momento.

Renata Rosarosa