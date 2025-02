I carri del Carnevale acerrano ricordando l’allegria di Gaetano Travaglino Si parte domenica alle 16 in via Alcide De Gasperi con l’animazione e gli spettacoli per bambini

Lo spettacolo del Carnevale in memoria del compianto Gaetano Travaglino. E’ con lo spirito di allegria che ha contraddistinto Dj Maku che Acerra si appresta a rivivere la Festa più divertente dell’anno. E’ il ‘Carnevale Popolare Acerrano 2025’, che in tre differenti giorni colorerà la città dell’atmosfera e della gioia di una delle manifestazioni più attese per la spensieratezza, lo svago e la socialità che rappresenta.

Si parte domenica alle 16 in via Alcide De Gasperi con l’animazione e gli spettacoli per bambini, oltre al dj set.

Domenica 2 Marzo alle ore 16 la sfilata dei sette carri allegorici: partenza dalla Strada Orientale Spiniello e passaggio su via George Sand, via Yasser Arafat, via Spiniello fino a via Buonincontro, nei pressi della scuola, dove ci saranno esibizioni di artisti di strada, animazione e spettacoli per bambini ed un dj-set.

Martedì grasso 4 Marzo, infine, raduno dei carri in piazza Calipari, con un fantastico corteo di maschere, coriandoli e stelle filanti che sfileranno lungo via Madonnella per dirigersi al corso Vittorio Emanuele II in prossimità della Rotonda, dove la magia ed il divertimento del Carnevale coinvolgerà tutti.

I carri in gara nell’edizione 2025 del ‘Carnevale Popolare Acerrano’ sono 7: Alice nel Paese delle Meraviglie, San Patrick, Lillo & Stitch, Stumble Guys, La Libertà, Passeggiando in Biciclettta e Joker.

“Anche per quest’anno il Carnevale Popolare Acerrano porta la gioia a tutta la città ed a coloro che visiteranno Acerra per questa tre giorni di eventi che vedono uno sforzo organizzativo importante: ringrazio, in proposito, tutti gli uffici dell’ente che si sono prodigati per realizzare una manifestazione nel solco della tradizione – sottolinea il sindaco Tito d’Errico – confermando come questo evento sia strategico per la promozione della città che sta diventando sempre più attrattiva. Invito tutti a festeggiare il Carnevale in sicurezza condividendo in armonia questi momenti di spensieratezza per tutte le famiglie”.

Nico Pannone