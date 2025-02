"Barlumi di contrasto, contro l’illegalità": focus a Casoria Confronto sul tema della legalità e giustizia, con il contributo di figure istituzionali ed esperti

Il comune di Casoria ha promosso un interessante incontro dal tema: "Barlumi di contrasto, contro l’illegalità", un'occasione di confronto sul tema della legalità e della giustizia, con il contributo di figure istituzionali ed esperti del settore.

L'evento si terrrà domani, giovedì 27 febbraio 2025 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 all' I.S. A. Torrente in via Duca D'Aosta a Casoria in provincia di Napoli. L'incontro dal titolo "Istituzioni e lotta alla criminalità" vedrà la partecipazione di illustri ospiti:

Luigi de Magistris, già magistrato e sindaco di Napoli, Antonino Salvia, funzionario del ministero della giustizia, Francesco Di Ruberto, già dirigente della polizia di stato e della squadra mobile di Napoli e Salerno

Simone Di Meo e Gianluigi Esposito, autori del libro "I diari segreti di Raffaele Cutolo", Gianfranco Gallo, attore e drammaturgo. A moderare il dibattito Pasquale Tignola, presidente del consiglio comunale di Casoria.

Sarà un'occasione preziosa per approfondire il ruolo delle istituzioni nella lotta alla criminalità e sensibilizzare i giovani sull'importanza del rispetto delle regole e della giustizia.