Ddl sicurezza: dibattito a Giugliano con Ricci, Cantone e Caste L'appuntamento è èer domenica 2 marzo

Domenica 2 marzo 2025, alle ore 10:30, presso l'HUB Palazzo Palumbo in corso Campano, 134 a Giugliano in Campania, si terra` un incontro pubblico organizzato dall’Anpi Area Giuglianese e dalle associazioni aderenti alla rete La Via Maestra e A pieno regime, per denunciare i pericoli del DDL Sicurezza. L’evento sara` aperto dai saluti di Antonio G. Russo, presidente ANPI area giuglianese e introdotto da Gino Borretti, del Direttivo Anpi “Biagio Riccio”. A seguire, i rappresentanti di reti, movimenti e associazioni Pasquale Pennachio (Comitato Kosmos), Massimo Angrisano (Refugees Welcome Italia – Napoli), Salvatore Danese, segreteria Silp Cgil Campania. Alle ore 12 previsto un focus sulle conseguenze politiche del DDL Sicurezza, con Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Mariolina Castellone, Vice Presidente Senato della Repubblica, Giuliano Russo, Comitato direttivo ANPI Giugliano. Conclude i lavori Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania.