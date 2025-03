Pompei da record nel 2025: tra arte, fede e turismo internazionale ?La città archeologica attende 60mila visitatori al giorno per un anno memorabile

Il 2025 si prospetta come un anno straordinario per Pompei. Le nuove scoperte archeologiche, il Giubileo, la canonizzazione di Bartolo Longo e l’inaugurazione della Biennale d’arte nel Palazzo de Fusco attireranno un flusso turistico senza precedenti. Si stima che ogni giorno circa 60mila visitatori, tra turisti e pellegrini, affolleranno la città. Le strutture ricettive sono già al completo fino all’estate, mentre concerti internazionali nell’Anfiteatro attireranno pubblico da Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Svezia.

Il Real Polverificio Borbonico: una nuova Pompei per il futuro

Un ruolo centrale nella trasformazione della città sarà giocato dal recupero del Real Polverificio Borbonico, che diventerà un innovativo polo culturale e sostenibile. Il progetto, voluto dal direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel, prevede il coinvolgimento di investitori privati per realizzare uno spazio multifunzionale dedicato alla cultura, all’agroalimentare e alla floricoltura vesuviana. «Vogliamo trasformare Pompei in un luogo di esperienza e non solo di visita, creando un modello di turismo eco-friendly», ha spiegato Zuchtriegel.

Nuova porta d’accesso agli Scavi e pellegrinaggi in aumento

Il sindaco Carmine Lo Sapio ha annunciato la pedonalizzazione dell’area intorno agli Scavi e la realizzazione di un nuovo ingresso da Porta Vesuvio. Questo permetterà un miglior accesso ai nuovi scavi di Civita Giuliana, per i quali il Ministero della Cultura ha stanziato nuovi fondi. La canonizzazione di Bartolo Longo, intanto, sta attirando migliaia di pellegrini: il Santuario ha già ricevuto numerose richieste per viaggi della speranza da ogni parte del mondo.

Pompei si prepara così a vivere un anno straordinario, in cui storia, arte e fede si intrecceranno per rendere la città un punto di riferimento globale nel turismo culturale e religioso.