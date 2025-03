Acerra, polemiche per "il carro dei carcerati": "Indegno richiamo criminale" Rastrelli (Fdi): "Presenterò interrogazione parlamentare urgente al Ministro dell'Interno"

Polemica ad Acerra per uno dei carri di Carnevale. Il carro cosiddetto "dei carcerati", infatti, riproduceva una sorta di cella con una Statua della Libertà armata di mitra.

Sul caso è intervenuto anche il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli: "L'indegno carro allegorico sfilato durante il carnevale di Acerra, con la squallida riproduzione di una Statua della Libertà con un mitra anziché con la tradizionale fiaccola, rappresenta quella sottocultura di assuefazione e condiscendenza a richiami criminali che infesta i nostri territori, ed esige una netta e decisa censura". Lo afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Sergio Rastrelli. "Intendo presentare un'interrogazione parlamentare urgente al Ministro dell'Interno per comprendere come sia stato possibile che quel carro, accompagnato da musica neomelodica e da figuranti vestiti da detenuti, possa aver attraversato la città senza incontrare opposizioni e come sia stato possibile che un evento ufficialmente finanziato dal Comune abbia potuto includere un elemento tanto controverso senza alcun controllo e supervisione", annuncia l'esponente di Fratelli d'Italia. "Ringrazio il locale coordinamento di Fratelli d'Italia con il suo presidente Vincenzo Riemma per aver denunciato l'accaduto e per aver voluto significare che la lotta contro la camorra e contro ogni tratto di cultura mafiosa sia elemento irrinunciabile per il riscatto dei territori", conclude Rastrelli.